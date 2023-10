Prefeitura adia Maratona de Manaus e reforça ações de combate às queimadas

Manaus/AM - Em decorrência da fumaça que voltou a encobrir Manaus nesta quarta-feira (11), o prefeito David Almeida, anunciou nesta tarde, medidas para garantir a segurança da população.

Na ocasião, o chefe do Executivo municipal explicou que a fumaça tem origem nos municípios da Região Metropolitana de Manaus (RMM), de acordo com dados levantados do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

“Nós estamos nesse momento difícil sofrendo com relação a essa fumaça densa que está sobre a nossa cidade, produzida no interior do estado. De 6.992 focos de incêndio captados pelo Inpe em setembro, 99,6% são provenientes do interior. As nossas equipes de conscientização ambiental, tanto da Secretaria de Meio Ambiente quanto da de Agricultura já tem implementado aqui na cidade a agricultura sem queimada. Desde junho, nós temos conscientizado os moradores da zona rural da nossa cidade sobre preservação”, disse o prefeito.

Como parte das medidas, David Almeida anunciou a implementação de um programa de agricultura familiar sem queimadas.

“Estou em contato com a presidente da Associação dos Municípios, e nós vamos captar recursos do Fundo Amazônia para que, juntamente com outros municípios da região metropolitana, possamos implementar a agricultura familiar sem queimadas. Nós estamos com o ‘Manaus sem Fumaça’ desde junho, então estamos fazendo a nossa parte, cumprindo com o nosso dever”, completou.

Com relação ao plantio de árvores, o prefeito de Manaus anunciou que será inaugurada a alameda dos Oitis, com árvores de 1,5 a 2 metros de altura, como parte dos projetos que visam criar corredores de áreas verdes em Manaus, como a alameda dos Ipês.

Mais ações

A Maratona Internacional de Manaus de 2023, evento que estava marcado para o dia 15 de outubro, dentro das ações de comemoração do aniversário da cidade, foi adiado para o mês de dezembro. Segundo o prefeito, a medida faz parte das ações que visam a segurança da população.

“Eu recomendo a não prática de esporte, não se pode respirar monóxido de carbono, isso causa problemas. Em função disso, a gente vai adiar a maratona da nossa cidade que estava programada para o próximo final de semana. Também é preciso evitar estar exposto à fumaça, fechar as janelas das casas, a hidratação é fundamental nesse momento. Infelizmente, nós estamos passando por isso, fruto das mudanças climáticas”, pontuou Almeida.

Além disso, durante a coletiva, também foi mencionada a preocupação com a rede municipal de ensino e com as crianças, especialmente em dias de forte fumaça que prejudicam a cidade. David Almeida informou que estão sendo finalizados os planos para garantir a atenção e cuidado necessários.

“Nós temos a conscientização, a nossa Secretaria de Saúde tem entrado com as orientações através dos nossos médicos e a Secretaria Municipal de Educação também tem também passado essas informações aos nossos gestores para que nós possamos resguardar a saúde das nossas crianças”, ressaltou Almeida.

”Manaus Sem Fumaça”

Mesmo com baixa incidência de queimadas na capital amazonense, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), segue fazendo o trabalho de conscientização sobre os riscos e danos causados pelas queimadas urbanas, com as blitze “Manaus Sem Fumaça 2023″.

As orientações são levadas para pontos estratégicos da cidade e nas zonas onde a Semmas recebe mais denúncias por conta de queimadas. A secretaria informa, ainda, que se a população registrar qualquer tipo de queimada urbana pode denunciar pelo WhatsApp 92-98842-2161 ou no e-mail: [email protected].