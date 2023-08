Prefeitura abre inscrições de mil vagas on-line do curso de marketing em Ma

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a empresa Hattori Tech, abre, nesta quinta-feira (10), inscrições para o formato on-line do curso “Arrase na estratégia: o poder do marketing para startups”, que vai beneficiar 1.000 participantes virtuais.

“Entendemos os desafios únicos que as startups enfrentam, especialmente em se tratando de recursos financeiros e tempo. Portanto, junto à empresa Hattori, desenvolvemos esse curso também em formato on-line, com foco em estratégias práticas e aplicáveis, direcionadas para o ambiente dinâmico e acelerado em que as startups operam”, explica o diretor de Qualificação Profissional da Semtepi, André Maia.

Com metodologia adaptada para linguagem empreendedora, o curso vai ministrar conteúdos, como identificação do público-alvo e suas necessidades; estratégias de branding para criar uma identidade marcante; técnicas de marketing digital para alcançar o público de maneira eficiente; e otimização de conversão e análise de métricas para melhorar continuamente.

O curso é voltado para empreendedores, microempreendedores (MEIs), startups e a quem desejar aprender mais sobre conteúdos pragmáticos acerca do empreendedorismo. Os interessados nas vagas devem se inscrever pelo http://bitly.ws/Ryu4, até as 23h59 de hoje.