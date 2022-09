Prefeitura abre chamamento para a oferta de vagas no Programa Bolsa Universidade em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus abre na próxima segunda-feira (03), das 9h às 14h, o prazo para as Instituições Particulares de Ensino Superior de Manaus, realizarem a adesão e/ou credenciamento de cursos junto ao Programa Bolsa Universidade (PBU). As Instituições de Ensino Superior (IESs) interessadas poderão fazer o agendamento, até sexta-feira (07), para a assinatura do documento na Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), na avenida Compensa, nº 770, no bairro Vila da Prata, zona Oeste da cidade.

O Edital nº 03/2022, com as informações detalhadas pode ser consultado no Diário Oficial do Município (DOM) de 22/9. A previsão é que até o final de outubro a prefeitura abra as inscrições para os candidatos ao processo seletivo 2022/1. O Programa Bolsa Universidade (PBU) oferece bolsas de ensino superior a estudantes, cuja renda familiar per capita comprovada seja igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, entre outros requisitos previstos no artigo 4º da Lei nº 1.931, de 19 de novembro de 2014.

Por meio do PBU, as instituições de ensino privadas disponibilizam bolsas de estudos integrais e parciais, tendo como percentual o benefício de 100%, 75% ou 50% do valor das mensalidades, nas modalidades “com isenção de tributos” ou “sem isenção de tributos”.