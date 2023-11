Prefeito vai reenviar à CMM pedido para contrair empréstimo de R$ 600 milhões

Um dos motivos apontados pelos vereadores para rejeição do pedido de empréstimo foi a falta de detalhamento das obras que serão realizadas com os R$ 600 milhões.

"A prefeitura tem saúde financeira. Segundo a Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro), Manaus é a segunda melhor cidade do Brasil em equilíbrio fiscal, a única avaliação que nós não temos nota dez é na liquidez, ou seja, dinheiro em caixa para investir, em função do endividamento da cidade. A gestão anterior contraiu empréstimos e uma dívida de R$ 2,7 bilhões e, em oito anos, amortizou R$ 1,83 bilhão. Na nossa gestão, em apenas três anos, já pagamos R$ 1,9 bilhão, tendo já emprestado 1,1 bilhão. Ou seja, o meu empréstimo eu já paguei, eu não endividei a prefeitura, eu herdei isso", relatou o Prefeito.

De acordo com o prefeito, a rejeição do pedido não atendeu à população, pois impede a prefeitura de realizar obras na capital.

