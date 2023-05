Prefeito envia à CMM projetos que criam três novas secretarias em Manaus

David Almeida ainda pretende criar o cargo de secretário de Articulação Institucional, que também será vinculado ao Gabinete do Prefeito. O novo secretário não tem previsão de ter funcionários, pois sua função será de assessorar o prefeito em ações políticas e no controle de demandas.

Manaus/AM - O prefeito David Almeida enviou para a Câmara Municipal de Manaus (CMM) três projetos de lei que criam novas secretarias. As novas pastas são para as áreas de Proteção ao Consumidor, Articulação Institucional e de Habitação.

