Prefeito de Manaus terá reunião com Lula em busca de recursos para enfrentamento às fortes chuvas

Manaus/AM - O prefeito David Almeida (Avante) participa, nesta terça-feira (14), da reunião da Frente Nacional de Prefeitos com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na oportunidade, o prefeito também terá audiência com o presidente Lula, encontro marcado pelo coordenador da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, o senador Omar Aziz (PSD).

David Almeida vai pleitear do presidente da República recursos para reforçar as ações da Prefeitura de Manaus de enfrentamento aos problemas decorrentes das fortes chuvas. O prefeito quer ampliar os investimentos que já estão sendo realizados pela atual gestão em limpeza e desassoreamento de igarapés, recuperação e construção de redes de drenagens profundas e superficiais, contenção de voçorocas, entre outras ações que reduzam os casos de alagamentos ou desbarrancamentos.

“Em dois anos de governo, a Secretaria de Limpeza Urbana (Semulsp) retirou mais de 25 mil toneladas de lixo de igarapés e da orla da cidade. Nesse mesmo período, grandes erosões foram resolvidas, o que evitou tragédias”, destaca o prefeito. Em outra frente, acrescenta, a Secretaria de Infraestrutura (Seminf) construiu, por exemplo, mais de 15 quilômetros de redes de drenagens pluviais; além de desobstruir quase 20 mil bueiros.

O senador Omar explica que intermediou o encontro após um pedido do prefeito, preocupado com as fortes chuvas e a necessidade de intensificar as ações que a Prefeitura já vem realizando para amenizar os impactos desse período de inverno. “Eu liguei para o presidente e relatei as fortes chuvas que estamos tendo em Manaus e ele disse que recebe o prefeito na terça-feira para tratarmos de como o governo federal pode ajudar a nossa cidade”.