Prefeito de Manaus faz vistoria a obras de reconstrução de vias no DI

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e a presidente da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, fizeram nesta quarta-feira, (28), uma nova vistoria em mais uma etapa das obras de reconstrução viária do Distrito Industrial 1 e de paisagismo, ambos na via Ministro João Gonçalves de Araújo, com aproximadamente 5 quilômetros de extensão – ou 10 quilômetros lineares de asfalto – indo da rotatória da Suframa até às margens do rio Negro, no porto da Ceasa.

“Esse é um trecho da BR-319, que recebe o nome de Ministro João Gonçalves, e é uma via importante, muito extensa e já posso adiantar que temos 70% da obra pronta e, se São Pedro deixar, acabaremos aqui muito rapidamente”, afirmou o prefeito Arthur Neto, que esteve acompanhado também do superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), Algacir Polsin.

Outras avenidas de grande importância como a Solimões, a Buriti e a Abiurana também estão recebendo as obras de recuperação viária, por meio da parceria entre a Prefeitura de Manaus e a Suframa. “O trabalho que estamos fazendo no Distrito põe fim a uma confusão antiga sobre quem deveria ser responsável pela recuperação do Distrito. Acabamos com isso e, com a ajuda do general Polsin, retomamos o trabalho e estamos indo muito rapidamente com as várias frentes de obras”, destacou Arthur.

Atração turistica

O prefeito voltou a afirmar ainda que, logo após os trabalhos de recuperação viária, que deverão ser concluídos até dezembro, o Distrito Industrial se tornará um atrativo não só para os investimentos como para o turismo. “Eu me ponho no lugar dos empresários, viria aqui e olharia como estava e não investiria. Agora, vamos transformar isso em uma atração de turismo e de investimento, um verdadeiro cartão-postal”, reafirmou o prefeito. “As pessoas da cidade e as que chegarem à cidade vão querer conhecer o Distrito Industrial. Temos dinheiro em caixa e estamos fazendo o que tem de fazer para resolver o problema de infraestrutura”, assegurou.

Para o superintendente da Suframa, há uma grande satisfação em acompanhar, todas as semanas, a evolução da obra e a qualidade do trabalho em andamento. “Como estamos fazendo em maior velocidade, é natural que tenha um maior impacto no trânsito e, por isso, pedimos paciência e cuidado para quem trafega por aqui”, disse o superintendente. “Além da requalificação viária, estamos trabalhando em outras áreas para dar à população de Manaus um distrito revitalizado e queremos trazer a população para comemorar com a gente”, mencionou.