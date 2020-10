Prefeito de Manaus dá boas-vindas à nova diretoria do Banco do Brasil

Manaus/AM - Parceiro da Prefeitura de Manaus em financiamentos importantes para implantação e andamento de obras essenciais para a cidade, o Banco do Brasil anunciou novos superintendentes para a região Norte. Nesta segunda-feira, (26), a nova diretoria regional foi apresentada, por meio de videoconferência, ao prefeito Arthur Virgílio Neto, que destacou a parceria interinstitucional.

“É uma honra, para mim, dar boas-vindas a esses profissionais que darão continuidade à excelente parceria que temos há anos com o Banco do Brasil. Parceria que nos permitiu, entre outras obras, dar sequência ao programa de Requalificação Urbana e Viária de Manaus, o Requalifica, que chegou a sua sétima etapa, elevando a qualidade da mobilidade urbana com centenas de ruas recapeadas. Todo esse trabalho começa com uma boa conversa sobre contratos, que só é possível graças a um bom diálogo em ambas as partes, que deve continuar”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Pablo Ricoldy assume como novo superintendente regional, atendendo demandas do Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima. “Em primeiro lugar, dou os parabéns para o prefeito Arthur Neto pela queda de arrecadação que não aconteceu em Manaus, mesmo em um momento tão difícil pelo qual passamos. Isso é fruto de um investimento bem feito e controle de gastos, que faz toda a diferença em uma gestão. O Banco do Brasil é um parceiro e nosso objetivo é atender às demandas da prefeitura”, disse o novo superintendente.

Além de Pablo, participaram da reunião virtual o novo superintendente estadual, Sebastião Soares; o gerente-geral do Amazonas, Raimundo Baía; o superintendente de Governo, Rui Mesquita; o procurador-geral do município de Manaus, Rafael Albuquerque; e a secretária municipal de Finanças, Mariza Gentil, que também destacou a importância da parceria. “Fizemos nos últimos anos três operações de créditos junto ao Banco do Brasil, que nos deu mais capacidade para continuar obras importantes, sem faltar recursos para aplicações de outros eixos da administração municipal. Sempre tivemos boas relações com os superintendentes e acredito que isso vai continuar”, concluiu a secretária.

O superintendente de Governo do Banco do Brasil, Rui Barbosa Mesquita, também ressaltou a importância da boa aplicação nos recursos junto à instituição bancária. “Arthur Virgílio Neto é uma referência nacional, não só para mim, mas como outras pessoas que gostam da boa gestão, da boa aplicação de recursos. Estamos felizes em ser parceiros da Prefeitura de Manaus e colocamos a nova superintendência à disposição, para novos diálogos com o gestor municipal”, disse Mesquita.