Preço de venda da gasolina para distribuidoras reduz a partir desta quinta em Manaus

A redução vale a partir desta quinta-feira (8). Com as medidas, o preço da gasolina vendida para os postos de combustíveis caiu de R$ 3,28 para R$ 3,11 e do diesel sai de R$ 4,89 para R$ 4,68.

Manaus/AM - O preço da gasolina vendida para as distribuidoras de Manaus foi reduzido em 5,18% e o preço do diesel teve queda de 4,29%. Esse reajuste foi anunciado pela nova Refinaria da Amazônia (Ream), que é gerida pelo Grupo Atem, após a compra da Refinaria de Manaus (Reman).

