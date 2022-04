Pré-inscrições para curso de cuidador de idosos inicia na segunda-feira em Manaus

Manaus/AM - A pré-inscrição para o curso de Cuidador de Idoso, ofertado pela Prefeitura de Manaus por meio da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT) em parceria com a Espi, irá começar no período de 2 a 3 de maio, ou até o preenchimento da quantidade de vagas para o Processo Seletivo Simplificado (PSS).

A pré-inscrição será feita pelo site da FDT, no endereço doutorthomas.manaus.am.gov.br, a partir das 9h, onde o candidato deverá preencher os dados solicitados e, em seguida, imprimir o comprovante. Serão oferecidas 120 vagas para o “Cuidadoso”, distribuídas em três turmas de 40 alunos cada.

As aulas acontecerão na galeria dos Remédios, localizada na rua Miranda Leão, Centro, e as turmas serão divididas em: 3/2022 no turno matutino, das 8h às 12h, 4/2022 no turno vespertino das 13h às 17h, e turma 5/2022 também no turno matutino, das 8h às 12h.

Após a pré-inscrição, os candidatos que constarem na relação deverão comparecer ao parque municipal do Idoso, localizado na rua Rio Mar, 1.324, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, nos dias 5 e 6/5, nos horários das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h, para agendamento do dia da entrevista de seleção munidos da seguinte documentação: Comprovante de pré-inscrição, RG (original e cópia), e certificado de conclusão do ensino médio (original e cópia) ou declaração de conclusão do ensino médio (original e cópia).

O período das entrevistas de seleção acontecerá juntamente com a avaliação do candidato, por meio do preenchimento de um questionário que inclui questões relativas às expectativas sobre o curso e entendimento prévio sobre o envelhecimento humano. A avaliação e entrevista acontecerão no parque municipal do Idoso, nos dias 9 e 10/5, em dois horários: das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h.

O curso terá 320 horas de duração, sendo 220 horas de aulas teóricas e 100 horas de estágio supervisionado na FDT. A relação final dos candidatos classificados será divulgada a partir do dia 13, nas dependências da FDT, nas redes sociais e no site. A matrícula institucional acontecerá nos dias 16 e 17, nos horários de 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h, também na FDT, no Núcleo de Estudos de Pesquisas Sobre o Envelhecimento em Manaus (Nepem). O candidato selecionado deverá pagar uma taxa de R$ 50.

Os documentos necessários para a matrícula são: Ficha de inscrição preenchida e assinada; 2 fotos 3X4 recentes; RG (original e cópia); CPF (original e cópia); comprovante de residência (original e cópia); certificado de conclusão do ensino médio ou declaração de conclusão do ensino médio (original e cópia) e carteira de vacina da Covid-19 (original e cópia).

Para mais informações, basta entrar em contato pelos telefones (92) 98844-5609 / 3215-6007, 3236-9629, do Nepem.