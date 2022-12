Prazo para quitar IPTU e concorrer a prêmios de até R$ 100 mil termina amanhã em Manaus

Manaus/AM - Os contribuintes em débito com o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) deste exercício têm até esta quinta-feira (15) para quitar suas pendências e concorrer aos prêmios do último sorteio do ano da Campanha IPTU Premiado. Nessa extração, além dos prêmios mensais que variam de R$ 2 mil a R$ 20 mil, a Prefeitura de Manaus sorteará mais dois prêmios extras: um de R$ 100 mil e outro de R$ 50 mil.

Concorrem os contribuintes que quitarem todas as parcelas do IPTU referentes ao exercício de 2022, inclusive a décima e última parcela, que vence nesta quinta. Os contribuintes que pagaram em cota única, no mês de março deste ano, ou os que já adiantaram suas parcelas, também concorrem aos prêmios. Mais informações sobre a campanha IPTU Premiado da Prefeitura de Manaus podem ser conferidas no site: http://iptupremiado.manaus.am.gov.br.