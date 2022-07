Prazo para a prestação de contemplados Manaus Faz Cultura é prorrogado

Manaus/AM - O Conselho Municipal de Cultura (Concultura) e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), publicou o edital 002/2022 no Diário Oficial do Município (DOM), prorrogando o prazo para a entrega das prestações de contas dos 45 projetos contemplados pelo edital “Manaus Faz Cultura”. O novo prazo é até o dia 20/7, e o relatório pode ser enviado pelo e-mail [email protected]m.

"O conselho aprovou a prorrogação do prazo por entender que foi concedida a prorrogação do prazo para a execução de vários projetos e que seria justo estender também para a prestação de contas", explicou o presidente do Concultura, Tenório Telles, que também informou que dos 45 projetos contemplados, já foram entregues os relatórios de 28.

Os projetos contemplados receberam recurso no valor de R$ 20 mil, individualmente, pela Prefeitura de Manaus, por meio do Concultura e Manauscult, para a execução dos projetos de oficinas artísticas nos bairros, em todas as zonas da cidade, totalizando R$ 900 mil.

Os relatórios devem conter tudo o que consta no Termo de Apoio, item 8, em um mesmo arquivo: descrição das atividades realizadas; material comprobatório (fotos, vídeos, matérias de jornal); cronograma de desembolso; notas fiscais, recibos, faturas ou boletos; lista de presença ou declaração da escola ou comunidade onde o projeto foi realizado.

Telles lembra da importância dos artistas e produtores culturais de se manterem aptos para os próximos editais do Concultura e Manauscult, como o edital Thiago de Mello e a segunda edição do Manaus Faz Cultura.

Ele destaca que o edital Manaus Faz Cultura foi exitoso em termos de resultados. "Os editais da gestão do prefeito David Almeida têm sido um sucesso, e é necessário, para participar dos próximos, que os interessados estejam em dia com as suas contas", alertou, acrescentando que os editais são oportunidades para movimentar o segmento da cultura na cidade.

As oficinas tiveram ampla repercussão por proporcionar aos jovens das periferias, treinamentos e realização de oficinas de dança, artes visuais, música, teatro, luteria, vídeo e vivências indígenas.