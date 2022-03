Prazo para pagar IPTU e concorrer a prêmios encerra nesta terça

O sorteio será realizado com base nos números extraídos pela Loteria Federal. O contribuinte que pagar em cota única, além dos automóveis que serão sorteados em março, também concorrerá a prêmios mensais em dinheiro, que variam de R$ 2 mil a R$ 20 mil. Em dezembro, todos os contribuintes adimplentes com o IPTU 2022 também irão concorrer a um prêmio extra de R$ 50 mil e outro de R$ 100 mil.

O pagamento antecipado e em cota única também garante desconto de 10% para imóveis residenciais e 30% para imóveis comerciais. Caso o contribuinte não tenha recebido o seu carnê, as guias de pagamento do IPTU 2022 poderão ser consultadas e impressas no portal de serviços Manaus Atende .

