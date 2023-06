Prazo para cadastramento de artistas e espaços culturais é prorrogado em Manaus

O cadastro pode ser realizado na aba “editais”, no site https://manauscult.manaus.am.gov.br. Cada pessoa física ou pessoa jurídica poderá apresentar apenas uma inscrição, preenchendo os formulários disponíveis no site.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), prorrogou em dez dias o prazo para artistas, grupo de artistas, produtores, técnicos e outros segmentos do setor artístico e cultural, bem como espaços culturais, empresas culturais, legalmente constituídos como pessoas jurídicas ou não, se cadastrarem no banco de dados da fundação. O “Cadastramento de Artistas e Espaços Culturais” segue aberto até domingo, 25/6.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.