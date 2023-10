Prazo de inscrições para o Bolsa Universidade volta a ser prorrogado em Manaus

As inscrições são gratuitas, não havendo cobrança de nenhum tipo de taxa. Para participar, o candidato deve ser brasileiro, nato ou naturalizado, residente em Manaus, com renda familiar per capita (por pessoa da família) não excedente a um salário mínimo e meio, e estar regularmente matriculado ou apto a se matricular em uma das Instituições de Ensino Superior (IES) parceiras do Programa.

A prefeitura orienta os candidatos que, por algum motivo, ainda não tenham finalizado a inscrição, que acessem novamente o link https://sgbu.manaus.am.gov.br/inscricao para conclusão do processo, proporcionando a participação na seleção. As bolsas são para 74 cursos de nível superior, sendo 38 de bacharelado, 6 de Licenciatura e 30 tecnológicos em 15 Instituições de Ensino Superior (IES) da rede privada.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus prorrogou até a próxima segunda-feira (6), o prazo de inscrições para concorrer às mais de 34 mil bolsas disponibilizadas pela Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), para o Programa Bolsa Universidade 2024. A medida é para assegurar o amplo acesso dos interessados, em razão do feriado prolongado do Dia de Finados (2)

