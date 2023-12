Praia da Ponta Negra volta a ser liberada para banho

Manaus/AM – A praia da Ponta Negra voltará a ser liberada para banho a partir desta terça-feira (26). O prefeito David Almeida fará o anúncio na manhã de hoje após a cota do rio Negro atingir a marca de 17,94 metros hoje.

A praia estava interditada para o banho desde o dia 2 de outubro, em razão da extrema vazante que no Amazonas. Com a seca, o fim do aterro perene da praia e o leito natural do rio, poderiam apresentar alterações como buracos, desníveis e depressões, sendo perigoso pra os visitantes.

Com o balneário liberado para os banhistas, a prefeitura alerta a população para as normas de segurança e prevenção contra afogamentos, amplamente divulgadas em mídias e nas placas informativas do parque.