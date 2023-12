Praia da Ponta Negra será fechada para banho a partir de hoje em Manaus

Manaus/AM - A exemplo de anos anteriores, e para manter a segurança de frequentadores em grandes eventos, a praia da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus, ficará fechada para banho a partir das 17h deste sábado (30), voltando a ser aberta ao público em geral a partir das 8h do dia 1º de janeiro de 2024. A medida de segurança faz parte dos preparativos da estrutura para a festa “Réveillon dos Réveillons”, que terá início às 18h de domingo (31), com término previsto para as 5h do dia 1º de janeiro, no Complexo Turístico Ponta Negra, um dos locais da virada.

A interdição vai contar com o reforço de barreiras com pontos de entrada e saída, guardas do município, da Polícia Militar e demais equipes integradas para orientação da população.

Normas

Os corpos permanentes de segurança, incluindo da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), com a Guarda Municipal, ciclopatrulha, a Polícia Militar e Bombeiros, atuarão no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo. Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) reforçarão os serviços de limpeza e higienização do calçadão e da praia perene.

“Em dias de funcionamento normal na praia, é importante respeitar as normas de uso e não ultrapassar o cordão de isolamento colocado pelos bombeiros, que indica área de segurança dentro da água”, explicou o coordenador da comissão que administra o espaço, Alberto Maciel.

Placas de orientação quanto a cuidados e horários estão distribuídas em toda a área de uso permitido e regular. Os salva-vidas estão no local para prevenção e possível necessidade de resgate nas águas.

Para a segurança dos banhistas, não é permitido o banho no rio Negro após as 17h, quando se perde mais visibilidade nas águas e não há mais guarda-vidas no complexo.

Orientações

Na praia, a orientação também para os frequentadores é quanto às proibições de consumo de bebidas em garrafas de vidro; empinar papagaio (pipa); assim como fazer acampamento. Também é proibido o comércio ambulante não autorizado pela prefeitura.

O público é abordado e orientado sobre a apreensão de objetos proibidos. As medidas de prevenção devem ser individuais, com a colaboração da população. Na praia e no balneário também não é permitido fazer churrasco ou fogueiras.