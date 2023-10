Praia da Ponta Negra é interditada a partir desta segunda em Manaus

Manaus/AM - O prefeito David Almeida e o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Valente, anunciam, nesta segunda-feira (2), às 9h, as ações administrativas e de reforço de segurança para a interdição da praia do complexo turístico Ponta Negra, no anfiteatro do espaço, na zona Oeste. Na ocasião, o prefeito também anunciará outras medidas de auxílio às comunidades afetadas pela severa estiagem deste ano.

As ações se somam aos trabalhos para enfrentamento da vazante no município. O prefeito assinou e publicou o decreto 5.694, que declara, pelo período de 90 dias, a situação de emergência em Manaus, por conta da estiagem.

O monitoramento da praia e de suas condições de banho vem sendo realizado pela Prefeitura mais intensamente nos últimos 10 dias, recebendo laudo e relatório do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), sobre as condições de balneabilidade, e do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBAM).

Entre as medidas adotadas foram feitas análises, vistorias e medição da praia com os bombeiros. Placas de aviso serão instaladas na praia e o trecho de areia seguirá tendo seu uso livre para os frequentadores, para atividades esportivas e de entretenimento, assim como o funcionamento de todo o calçadão e demais estruturas do complexo.

A interdição do uso da praia pode ocorrer sempre que os laudos e/ou relatórios comprovarem que a praia encontra-se imprópria para o uso dos banhistas.

