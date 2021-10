Praia da Ponta Negra abre a partir deste sábado para público vacinado contra a covid

A reabertura é um teste e vai definir se a praia permanece acessível nas próximas semanas. Enquanto estiver no local, o público deve respeitar as medidas preventivas como manter a distância recomendada e fazer uso de máscaras de proteção.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.