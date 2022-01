Postos do Sine Manaus passam a ser pontos de inscrição para processo seletivo do IBGE

Manaus/AM - A partir desta quinta-feira (06), os três postos do Sine Manaus passam a ser pontos de inscrição para o Processo Seletivo do Censo Demográfico 2022.Os postos estão localizados na avenida Constantino Nery, no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) da galeria Espírito Santo, no Centro, e no shopping Phelippe Daou, zona Norte de Manaus. O candidato interessado deverá levar documentos como RG, CPF e comprovante de residência. Mais de três mil vagas serão disponibilizadas para os cargos de agentes censitários municipais, agentes censitários supervisores (nível médio) e para recenseadores (nível fundamental). A remuneração pode chegar a R$ 2.477,20. As inscrições ocorrem até o dia 14 de janeiro de 2022. De acordo com o Supervisor de Disseminação de Informações do IBGE, Adjalma Nogueira, as inscrições para qualquer uma das vagas também podem ser realizadas pelo site https://www.ibge.gov.br/ . Segundo o edital, as composições da área de trabalho do recenseador serão as regiões da área do Centro e zonas Norte e Leste.

