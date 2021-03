Posto de vacinação contra a covid no Detran é desativado em Manaus

Manaus/AM - Com a vacinação em andamento para os grupos prioritários, a Semsa decidiu desativar um dos postos de imunização que funcionava no Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran, localizado na Avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte.

A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (22), no Twitter oficial do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). As aulas de direção e realização de provas foram retomadas na última semana no local.

O comunicado orienta a população a se dirigir para outras unidades de vacinação como a Faculdade Nilton Lins, em Flores e o Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova.