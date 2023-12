Porto de Manaus deve ser prioridade para obra de infraestrutura, diz Braga

Manaus/AM – O senador Eduardo Braga (MDB) teve uma reunião com o presidente Lula (PT), nessa terça-feira (12), e informou que o Porto de Manaus deve ser uma das prioridades do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que foca em projetos de infraestrutura.

“Olha só o que acabei de ouvir do presidente Lula: o Porto de Manaus será uma das prioridades do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)”, escreveu o parlamentar no Twitter.

A conversa no Palácio do Planalto contou com a presença do senador Omar Aziz (PDS), e além do Porto de Manaus, eles também debateram com o presidente sobre a aceleração das obras de recuperação da BR-319 e a importância da Zona Franca de Manaus.