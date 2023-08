População vai contar com 74 postos de vacinação contra a covid em Manaus

Manaus/AM - Manauaras que precisam colocar o ciclo vacinal contra a covid-19 em dias, vão poder contar com 74 pontos de imunização de segunda (21), à sexta-feira (25), distribuídos em todas as zonas geográficas da cidade. O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, reforça a importância das doses de reforço para manter a imunidade forte contra as formas graves da infecção pelo coronavírus. “As doses de reforço são essenciais para a proteção contra as formas graves da Covid, que comprometem bastante a saúde, podendo levar a pessoa à hospitalização. Idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades são mais vulneráveis. Por isso apelamos para que busquem uma unidade de saúde para atualizar suas doses”, aconselha. Das 74 unidades de saúde que estarão prontas para receber os manauaras, 14 são voltadas à vacinação de crianças de 6 meses a 4 anos de idade, e 35 estarão à disposição das crianças de 5 a 11 anos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.