População reclama da dificuldade para realizar agendamento em PAC de Manaus

Manaus/AM - Usuários que necessitam dos serviços do PAC reclamam da dificuldade para agendar serviços no Pronto de Atendimento ao Cidadão (PAC) do Parque 10, localizado no Minishopping Parque Dez Mall, Zona Centro-Sul.

Segundo denúncia enviada para o Portal do Holanda, o aplicativo que seria usado para o agendamento não está funcionando e os números de telefone que fariam o serviço, sempre estão fora de área de serviço.

Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas (Sejusc), informou que não realiza o serviço pela internet ou aplicativo, e que o agendamento é feito apenas de forma presencial ou por ligação telefônica.

Os horários são de 08h às 14h de forma presencial nos PACs, e de 14h até 17h o agendamento via ligação telefônica. Caso o cidadão não consiga o contato, pode ligar para a ouvidoria, pelos números: 98454-8684 e 9486-9940.

INFORMAÇÕES DOS PRONTOS ATENDIMENTOS AO CIDADÃO – PACs (Capital e Interior)

• CAPITAL

PAC ALVORADA:

Endereço: Avenida Desembargador João Machado, 4922 – Alvorada

Serviço: Policia Civil – 1ª e 2ª via de RG, Detran, Reprografia, Sefaz, Bradesco, Junta Militar

Telefone: 98450-0973, 98500-6281, 98454-8412

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)

PAC EDUCANDOS:

Endereço: Rua Miranda Leão, 82 - Centro

Serviço: Bradesco, Reprografia, Sefaz, Policia Civil – 1ª e 2ª via de RG, Detran

Obs: O Pac Educandos está funcionando no Pac Galeria

PAC GALERIA DOS REMÉDIOS:

Endereço: Rua Miranda Leão, 82 - Centro

Serviço: Detran, Sefaz, Reprografia, Policia Civil – 1ª e 2ª via de RG

Telefone: 98413-3595, 98469-8718, 98469-9548, 98412-0918, 98427-4203, 98428-2704

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)

PAC VIA NORTE:

Endereço: Avenida Grande Circular, 288 – Tancredo Neves

Serviço: Polícia Civil – 1ª e 2ª via de RG, Bradesco, Fotocopiadora

Telefone: 98450-9399, 98466-7400, 98468-2974

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)

PAC SÃO JOSÉ:

Endereço: Avenida Cosme Ferreira, 4.605 – São José Operário

Serviço: Policia Civil – 1ª e 2ª via de RG, Bradesco, Detran, Casa Da Justiça, Águas De Manaus, Sefaz

Telefone: 98405-2670, 98471-9165, 98422-7986

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)

PAC SUMAÚMA:

Endereço: Avenida Noel Nutels, 1762 – Cidade Nova

Serviço: Águas De Manaus, Bradesco, Defensoria Pública, Polícia Civil – 1ª e 2ª via do RG, Sefaz, Reprografia, Suhab, Semef, Detran, Correios, Junta Militar

Telefone: 98471-1691, 98454-4772, 98500-6372

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)

PAC PARQUE 10:

Endereço: Avenida Tancredo Neves, 668-716 – Parque 10 de Novembro

Serviço: Polícia Civil - 1ª e 2ª via do RG, Pi-45, Bradesco, Casa Da Cidadania, Detran, Ipem, Ofício De RCN (Registro de Certidão de Nascimento), Sefaz, Reprografia

Telefone: 98468-7043, 98405-0380, 98400-7792

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)

PAC COMPENSA:

Endereço: Avenida Brasil, 2638 – Compensa

OBS: O PAC Compensa está funcionando no PAC Alvorada, desde o dia 23/08/2021, por 30 dias

Serviço: Policia Civil - 1ª e 2ª via do RG, Correios, Reprografia, Junta Militar, Sefaz, Detran, OC Solutions (parceiro do Detran), Águas de Manaus, Bradesco

Telefone: 98442-8539, 98453-9089, 98441-8100

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)

PAC LESTE:

Endereço: Avenida Autaz Mirim, 288 – Tancredo Neves

Serviço: Polícia Civil - 1ª e 2ª via do RG, Reprografia, Ipem

Telefone: 98433-1896, 98401-1875, 98422-2150

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)

• INTERIOR

PAC MANACAPURU:

Endereço: Avenida Pedro Rattes, 1685 – Terra Preta

Serviço: Policia Civil - 1ª e 2ª via do RG, Afeam, Agência Do Trabalho, Bradesco, Banco Da Amazônia, Detran, Incra, Junta Militar, Procon, Receita Federal, Sefaz

Telefone: 98464-9716

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)

PAC PARINTINS:

Endereço: Avenida Jonathas das Pedrosas, 226 - Centro

Serviço: Bradesco, Serviços Reprográficos, Conselho Regional De Administração Do Amazonas, Junta Do Serviço Militar, Polícia Civil / Instituto De Identificação - 1ª e 2ª via do RG, Procon, Semsa, Detran, Incra, Sebrae, Suhab, Sala Do Empreendedor, Afeam

Telefone: 98473-8392

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)

PAC IRANDUBA:

Endereço: Rodovia Carlos Braga, S/N – Novo Amanhecer

Serviço: Polícia Civil - 1ª e 2ª via do RG, Junta Militar, Seguro Desemprego, Carteira De Trabalho, Crea, Detran, Reprografia

Telefone: 98463-2807

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)

PAC ITACOATIARA:

Endereço: Avenida Parque,762, sala 05 - Centro

Serviço: Policia Civil - 1ª e 2ª via do RG, Setrab, Sine, Banco Da Amazônia, Afeam, Cra

Telefone: 98459-2220

Atendimento: Segunda a Sexta

Horário: Das 08h as 14h (Presencial), a partir das 14h até 17h (Agendamento via ligação telefônica)

Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas – Sejusc

Rua Bento Maciel, nº 2, Conjunto Celetramazon, Adrianópolis

Manaus – Amazonas CEP: 69057-300

Telefone: (92) 99324-5933

Ouvidoria: (92) 8454-8684 e 9486-9940

E-mail: [email protected]