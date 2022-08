Última edição do ‘Sabadão da Saúde’ terá 42 UBSs em funcionamento em Manaus

Manaus/AM - A população de Manaus é convocada para a última edição do “Sabadão da Saúde” no próximo dia 27, com 42 Unidades Básicas de Saúde (UBS) abertas das 8h às 16h, intensificando a oferta de vários serviços. A estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) já superou a marca de 60 mil atendimentos nas três edições da iniciativa, realizadas neste mês de agosto.

A lista das unidades participantes do próximo “Sabadão da Saúde”, de 27/8, já está disponível no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), ou diretamente no link bit.ly/UnidadesSabadao. A população também pode acessar as informações através das redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).