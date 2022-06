Pontes são instaladas no Centro de Manaus devido a cheia do Rio Negro

Com a subida das águas do rio Negro, o acesso de permissionários, lojistas e clientes foi comprometido e o trânsito na área foi interditado.

Manaus/AM - Pontes e passarelas foram instaladas na avenida Eduardo Ribeiro, no trecho do Relógio Municipal, no centro histórico de Manaus. A construção faz parte das ações da operação Cheia 2022, que iniciou nesta quarta-feira (14).

