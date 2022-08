Ponte do conjunto Petros será interditada e trânsito alterado a partir desta terça em Manaus

No retorno ao bairro, as linhas 073 e 461 seguem normalmente até a avenida Cosme Ferreira, então seguirão pelas ruas Constelação de Gêmeos, Raimundo Borges e Waldemar Jardim Maués, e itinerário normal a partir deste ponto.

No sentido Centro, as linhas 073 e 461 seguem normalmente até a rua Waldemar Jardim Maués, então irão entrar nas ruas Monteiro Lobato e Constelação de Gêmeos até a avenida Cosme Ferreira, a partir de onde seguem itinerário normal.

Três linhas de ônibus serão alteradas por causa das obras na ponte do conjunto Petros. Os usuários das linhas 073, 461 e 519 devem ficar atentos às mudanças de itinerários durante as obras de drenagem no local.

O IMMU recomenda que todos que utilizam a área, desviem na altura da academia Live, na entrada do conjunto Tiradentes. E quem utiliza o conjunto Petros em direção ao Tiradentes, pode desviar pela avenida das Torres (José Lindoso) ou Cosme Ferreira. As linhas de ônibus também serão desviadas.

Manaus/AM - A ponte que liga o conjunto Tiradentes ao conjunto Petros, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul, será interditada a partir desta terça-feira (15), para reforma que vai durar aproximadamente 60 dias. Os motoristas que trafegam no local devem buscar caminhos alternativos para chegar a seus destinos.

