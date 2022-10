Ponta Negra passa por nivelamento da areia devido à vazante do rio Negro

Manaus/AM - Os serviços de nivelamento da faixa de areia da praia da Ponta Negra, zona Oeste, fazendo manutenção corretiva e preventiva, além de melhorar o complexo turístico para uso de usuários e turistas.

Os trabalhos iniciaram, nesta segunda-feira (11) com duas máquinas na areia para os reparos e nivelamento na praia perene. Com o apoio de retroescavadeira e de uma máquina patrol, da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), são feitos reparos e correções de erosões naturais provocadas pela movimentação das águas do rio Negro durante os períodos de vazante e cheia.

A praia perene foi entregue durante a obra de requalificação da primeira etapa da Ponta Negra, no ano de 2012, tendo 4,8 mil metros quadrados.

Ela não desaparece mais sob as águas do Negro durante a cheia do rio. A técnica perene foi a mesma usada em praias famosas como a de Copacabana, no Rio de Janeiro, e nas ilhas artificiais de Dubai, nos Emirados Árabes.

Os corpos permanentes de segurança, incluindo a Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas até as 17h, bem como para a manutenção do patrimônio de todo o complexo.