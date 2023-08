Policial envolvido em agressões contra babá e advogado pode ser expulso da PC pela 2ª vez, diz delegado

“Nós não temos o conhecimento do fato em si e do que levou o policial a retornar para a instituição, mas foi uma decisão judicial. Ele havia sido retirado da polícia, e por uma determinação judicial, ele foi reintegrado”, disse o delegado Guilherme Torres.

A PC destaca ainda que no decorrer do processo, análise das imagens, depoimentos de vítimas e testemunhas, podem ser inseridas outras tipificações contra o casal.

Segundo o delegado geral Bruno Fraga, a PC também vai abrir uma investigação interna que pode resultar na expulsão do acusado. “O inquérito vai transcorrer e tudo que for relacionado aquela covardia será entregue à Justiça. E a parte administrativa da conduta do policial, também será aberto um inquérito disciplinar que pode culminar sim com a expulsão. Mas, toda essa conclusão só pode ser feita ao final do procedimento”, afirma Bruno.

Durante a coletiva, a PC afirmou que Raimundo está afastado do cargo e que a Corregedoria já abriu um inquérito para apurar a conduta do agente.

