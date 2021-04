Policiais ajudam em parto de mulher que deu à luz em casa em Manaus

Na casa, a equipe encontrou a mulher, que estava dando à luz no pátio da casa, e de imediato auxiliaram no parto da criança. Logo após o nascimento, os policiais colocaram a mulher com a criança recém-nascida na viatura, e as transportaram até a maternidade do bairro Alvorada para ser atendida por equipe médica.

De acordo com informações da PM, os militares foram acionados por moradores da área e informados que uma senhora estaria em trabalho de parto em sua residência, à espera de uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência para transportá-la para uma maternidade.

