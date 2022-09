Polícia usa gás lacrimogêneo para conter invasão de multidão no Passo a Paço

Com atrações nacionais, como Diogo Nogueira, Joelma, Felipe Araújo e Jota Quest, os portões foram fechados após os palcos atingirem a lotação máxima no 3º dia do festival. No entanto, um dos portões chegou a ser derrubado pela população.

Manaus/AM - Os Policiais Militares usaram gás lacrimogêneo para conter invasão de multidão que se formou ao lado de fora dos palcos do Festival Passo a Paço, na noite desta segunda-feira (05), no centro de Manaus.

