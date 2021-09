Polícia investiga ataque à escola marcado para acontecer hoje em Manaus

Os massacres ocorreriam de forma simultânea aqui e em duas cidades do Nordeste e Sudeste. Eles foram detidos e com o adolescente manauara foram apreendidas armas e até bombas caseiras. A motivação dos envolvidos também era bullying.

No mês passado, um adolescente de 14 anos foi apreendido em Manaus enquanto planejava ataques coordenados junto com menores em outros estados.

A Secretaria de Educação do Amazonas passou o caso para a polícia e a mesma investiga as ameaças, mas afirmou que não vai divulgar detalhes para não estimular outras situações como essa.

No último domingo (12), foi identificado um perfil nas redes sociais com várias ameaças aos alunos. O dono do perfil afirmava que sofria bullying e prometia vingança com várias mortes no local.

