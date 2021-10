Polícia Civil se pronuncia sobre identificação de pistoleiro que matou sargento em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas negou ter identificado o pistoleiro que executou o sargento Lucas Ramon Guimarães no último dia 1º de setembro em uma cafeteria no bairro Praça 14.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Marna de Miranda, não procede a informação sobre a suposta identificação e um suposto pedido de mandado de prisão em nome do pistoleiro.

Segundo as investigações, o dono do supermercado Vitória, Joabson Agostinho Gomes, contratou o pistoleiro para executar Lucas, que era casado com a filha do dono do Hospital Santa Júlia, ao descobrir a traição da esposa, Jordana Azevedo.

O casal de empresários está preso desde o dia 21 de setembro.

Veja também:

Defesa dos donos do Vitória nega fuga do casal e diz que prisões foram ilegais

Vídeo mostra donos do Vitória deixando o IML em Manaus; mulher vai no camburão

Polícia dá detalhes de como dono do Vitória descobriu caso da esposa com sargento

Donos do supermercado Vitória vão passar a noite em celas separadas em delegacia de Manaus

Casal dono do supermercado Vitória se entrega em delegacia em Manaus

Sargento contratou segurança particular em Manaus após ameaças do dono do Vitória

Saiba como começou o caso entre dona do Vitória e o genro do dono do Hospital Santa Júlia

Sargento foi executado por ser amante da mulher do dono do supermercado Vitória

Donos do Supermercado Vitória estão foragidos após envolvimento na morte de sargento em Manaus

Esposa de dono do Vitória desviava dinheiro de supermercados para ao amante, diz polícia

Polícia encontra arma roubada durante buscas no supermercado Vitória, em Manaus

Vídeo mostra assassinato de genro do dono do Hospital Santa Júlia; veja

Morte de genro do dono do Santa Júlia tem mais de uma linha de investigação, diz PC

Familiares e amigos se despedem de empresário; genro do dono do Hospital Santa Júlia

Veja tudo o que se sabe sobre a morte do genro do dono do Hospital Santa Júlia

Câmeras vão ajudar a identificar assassino de genro do dono do Hospital Santa Júlia

Genro de dono do Hospital Santa Júlia é morto com tiros na cabeça; ele era Sargento do Exército

Criminoso se passou por cliente para matar genro de dono do Hospital Santa Júlia

Genro de dono do Santa Júlia abriu Café há 2 meses; nome do local homenageia sogra

Herdeira do Hospital Santa Júlia, mulher de empresário morto em café está grávida de 3 meses

Morto a tiros na Praça 14 era genro de dono do Hospital Santa Júlia