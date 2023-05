Polícia alerta para golpe do Instagram hackeado no Amazonas

O delegado reforça a quem tiver tido seu Instagram hackeado, que deve comparecer à Dercc e formalizar a ocorrência, para que as devidas providências sejam tomadas. O registro também pode ser feito na Delegacia Virtual (Devir), do endereço eletrônico https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.

Uma das consequências do Instagram hackeado, também, é o golpe praticado contra os seguidores da vítima que teve a página invadida. Por confiarem nas ofertas, eles acabam negociando – um financiamento de veículo, casa própria ou venda de eletrônico – com o criminoso.

“Ou seja, todo o controle da rede social dali em diante pertence ao criminoso. A partir disso, o indivíduo normalmente começa a oferecer alguns serviços ou venda de produtos na página da vítima, fazendo com que os seguidores acreditem que as informações são fidedignas”, disse.

Manaus/AM - A Polícia Civil faz um alerta para os cuidados contra o golpe do ‘Instagram hackeado’. O delegado Antônio Rondon, explica que o crime ocorre quando um indivíduo envia às vítimas uma mensagem com um link de acesso e, ao clicar, elas têm sua página invadida.

