PF cumpre mandado na superintendência da Funasa durante Operação Enxurrada em Manaus

Manaus/AM – Wenderson Monteiro, superintendente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), nega que seja um dos alvos da Polícia Federal na Operação enxurrada, deflagrada hoje (30), em Manaus.

O superintendente, que foi indicado pelo deputado federal Silas Câmara, está na sua segunda gestão à frente do órgão. A primeira vez que assumiu o cargo foi em outubro de 2015.

Em 2020 ele ficou afastado do cargo por 50 dias e na época foi substituído pelo ex-deputado estadual Mário Barros, mas foi reintegrado posteriormente.

No olho do furacão com a investigação da PF sobre um contrato superfaturado em quase R$ 2 milhões, o prédio da Funasa é um dos alvos onde a polícia recolhe documentos, equipamentos e outros objetos que podem conter indícios do esquema ilícito.

Segundo a PF, o contrato em questão foi firmado com uma empresa que forneceu água mineral para diversos municípios do Amazonas durante a cheia do ano de 2017.

Por meio de telefone, Wenderson entrou em contato com a redação do Portal do Holanda e afirmou que deve ser ouvido na condição de testemunha no processo e que foi ele mesmo quem apresentou à denúncia sobre as irregularidades às autoridades.