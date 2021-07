Pessoas a partir de 19 anos podem se vacinar contra covid neste sábado em Manaus

Shopping Phelippe Daou (avenida Camapuã, 2.939, Jorge Teixeira) - Apenas para pedestres Parque Municipal do Idoso (rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças) - Apenas para pedestres Studio 5 Centro de Convenções (avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3.555, Distrito Industrial 1) - Apenas para pedestres Clube do Trabalhador do Sesi/AM (avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1) - Para pedestre e drive-thru Centro de Convenções de Manaus, “sambódromo” (avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro) - Apenas drive-thru Centro de Convenções Vasco Vasques (avenida Constantino Nery, 5.001, Flores) - Apenas para pedestres Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (rua Gandu, 119, Cidade Nova) - Apenas para pedestres

Quem vai tomar a primeira dose precisa levar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência. Já as pessoas que vão tomar a segunda dose basta levar o cartão de vacinação.

