Pessoas a partir de 18 anos serão vacinadas em novo mutirão em Manaus

O anúncio foi feito pelo Governador do Amazonas, Wilson Lima, em um vídeo publicado nas redes sociais, nesta segunda-feira (19). A ação vai contar com os postos de vacinação no Sambódromo de Manaus, Arena da Amazônia e Centro de Convenções Vasco Vasques, além dos postos da espalhados por toda a cidade.

Manaus/AM - As pessoas com 18 anos ou mais poderão ser vacinadas contra a Covid-19 em um novo mutirão que será realizado nesta quarta e quinta-feira, dias 21 e 22 de junho, durante um novo mutirão de vacinação que terá início das 09h da manhã a meia noite, nos dois dias.

