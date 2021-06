Pessoas de 45 a 51 anos poderão se vacinar neste sábado em Manaus

As pessoas de 45 a 51 anos de idade, residentes em Manaus, começam a ser vacinadas contra a Covid-19 neste sábado (12). No domingo será a vez do grupo entre 40 a 44 anos se vacinarem.

Os três postos em regime de atendimento 24 horas e os postos tradicionais de vacinação abrem às 9h, enquanto as 48 unidades de saúde onde a vacina também será oferecida, abrem às 8h. Para ser vacinado, o usuário deve apresentar documento de identificação original, com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia) que ateste moradia em Manaus.

A população de 45 a 51 anos está estimada em 106 mil pessoas. As unidades de saúde e os pontos de vacinação tradicionais funcionam até as 17h. No Centro de Convenções de Manaus (sambódromo), no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques e na Arena do Amazonas, a imunização segue sem intervalo até as 17h de domingo, dia em que o público contemplado será o de 40 a 44 anos. No total, a faixa de 40 a 51 anos está estimada em 214 mil pessoas.

Fique atento

Não devem ser vacinadas as pessoas com Covid-19, sintomas gripais ou qualquer outro processo agudo de adoecimento. Estas devem aguardar 30 dias ou a completa recuperação para receber a vacina. Também não podem ser vacinadas as gestantes e puérperas, uma vez que a AstraZeneca não está autorizada para este público.

Embora não seja obrigatório, o cadastramento no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/) é recomendado pela Semsa para facilitar o atendimento nos postos de vacinação, reduzindo o tempo de espera e o risco de erros no lançamento dos dados pessoais no sistema.

As pessoas que não puderem comparecer aos postos no dia do seu atendimento poderão ir em data posterior. O mesmo vale para os que tinham segunda dose agendada para este sábado e para os remanescentes de grupos prioritários anteriores.

De acordo com a Semsa, a vacinação neste fim de semana é exclusiva para o público geral de 40 a 51 anos e de acordo com a divisão de idades para sábado e domingo, não havendo em nenhum dos 57 pontos o atendimento de outros públicos.