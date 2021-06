Pessoas de 30 a 39 anos devem ser vacinadas no próximo viradão em Manaus

“O governo federal compra as vacinas, o Estado é responsável por repassar as doses para prefeitura e nós fazemos a imunização da população, com todo planejamento e execução, por isso agradeço a todos que participaram. Nós temos estatísticas feitas nas pessoas infectadas e que tiveram as internações e também que faleceram, 91% estão na faixa etária de 40 anos para cima. Na faixa etária de 30 a 39 anos, a próxima que vamos atender , corresponde a 6%. Ou seja, 97% do total, portanto, nas próximas semanas, já mostraremos uma imagem diferente para o Brasil”, disse o prefeito.

Manaus/AM - Pessoas com idades de 30 a 39 anos devem ser vacinadas contra a Covid-19 no próximo viradão em Manaus. O anúncio foi feito pelo prefeito, David Almeida, durante a coletiva nesta segunda-feira (14).

