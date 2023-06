Pessoas com hipertensão e diabetes em Manaus devem atualizar cadastro nas unidades de saúde

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está convocando pacientes hipertensos e diabéticos atendidos na rede básica para atualizar seus cadastros junto às unidades de saúde.

Conforme a chefe do Núcleo de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Circulatórias e Diabetes, Nádia Brito, os dados são primordiais para que o acompanhamento desse público junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), seja feito de maneira regular.

Através deles, os usuários são acompanhados para a realização de exames e consultas periódicas, entre outros serviços da APS. A falta de atualização dos dados, segundo a gestora, pode dificultar o trabalho das equipes da atenção básica.

Cadastro e atendimento

Pessoas com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica e/ou diabetes mellitus devem procurar uma unidade da Semsa Manaus para realizar a inscrição no HiperDia, programa do Ministério da Saúde criado em 2002 e voltado ao cadastro e acompanhamento desses usuários pelo SUS.



Após o cadastro, por meio do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), os usuários iniciam um acompanhamento que inclui consultas a cada seis meses, no mínimo; avaliação neuromotora e exame de Índice do Tornozelo Braquial; estratificação de risco cardiovascular; e exames laboratoriais e de raio-X.



Dentre esses serviços, Nádia Brito destaca a estratificação de risco cardiovascular (RCV) como fundamental para reconhecer as pessoas e classificar risco e vulnerabilidade a partir de suas necessidades, possibilitando a organização das ações coletivas e individuais (plano terapêutico) que a equipe de saúde pode oferecer.