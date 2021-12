Pessoas com deficiência pode renovar Passa Fácil em Manaus sem laudo médico

O deputado Álvaro Campelo criou a CPcD do estado, que é o comprovante oficial de prioridade, que pode ser apresentado em hospitais públicos e privados, agências bancárias, caixas eletrônicos, supermercados, instituições públicas e privadas, além do transporte de passageiros, seja ele municipal, intermunicipal, rodoviário, fluvial ou aéreo.

A análise para liberação do benefício é feita pelo IMMU, depois o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) emite o cartão e entrega para a PcD.

O presidente do IMMU, Paulo Henrique, informou que as providências serão tomadas para que a lei seja cumprida.

Manaus/AM - Pessoas com Deficiência (PcD) podem renovar o Passa Fácil em Manaus sem apresentar um laudo médico. Mesmo assim, mães e pais reclamam que o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) não tem aceitado a Carteira PcD, exigindo a apresentação do laudo médico para renovar o vale transporte.

