Pesquisador do Sidia demitido por registrar ponto on-line tem justa causa anulada em Manaus

A empresa implementou, em janeiro de 2022, uma ferramenta que possibilitava o registro de jornada de trabalho através de aplicativo instalado no celular. O funcionário afirmava que fazia o registro da jornada pelo aplicativo quando estava em visita a clientes, situação que seria ajustada verbalmente com o supervisor.

O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) anulou a justa causa e condenou a empresa a pagar as verbas rescisórias ao funcionário. O colegiado entendeu que não houve proporcionalidade entre a falta cometida e a penalidade aplicada.

