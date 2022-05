Pesquisa da CDLM revela o que as mães mais querem ganhar; confira

Manaus/AM - Entre os artigos mais esperados nos presentes no próximo domingo (8), Dia das Mães, perfumes/cosméticos aparecem no topo da lista de intenção de compras com 41,5%.

A informação é de uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), que buscou identificar a expectativa de crescimento nas vendas do comércio amazonense para o Dia das Mães.

De acordo com a pesquisa, um aumento de 4% nas vendas do comércio de Manaus deve acontecer por conta das compras dessa data, um aumento que equivale a arrecadação de mais de R$ 150 milhões na receita bruta, com ticket médio de compras de R$ 160,00.

A pesquisa foi realizada via Google Formulários aplicado através e-mail marketing e aplicativo de mensagens instantâneas, no período de 11 a 26 de abril, e contou com a participação de mais de 600 pessoas da zona urbana de Manaus, entre homens e mulheres maiores de 18 anos.

Entre os artigos esperados nos presentes, perfumes/cosméticos aparecem no topo da lista de intenção de compras com (41,5%), seguido de vestuário (34,4%), almoço/jantar (26,7%), calçados (24,6%), bolsas/acessórios (19 %); não sabe/não decidiu (16,90%); joias/relógios (10,8), cama, mesa e banho (11,3%), eletrodomésticos (8,2%), flores (7,7%), celular/smartphone (7,7%), eletrônicos (4,6%), viagem/passeio (4,1%).

A pesquisa identificou ainda o que as mães gostariam de ganhar e na liderança desse item está vestuário com (37,5%), seguido de almoço/jantar (32,6%), perfumes/cosméticos (31,9%), calçados (28,5%), smartphone (25,7%), bolsas/acessórios (24,3%), viagem/passeio (22,9%), jóias/relógios (21,5%), eletrodomésticos (17,4%), cama/mesa/banho (14,6%), flores (11,1%), outros (8,3%), e por último os produtos esportivos com (5,6%).

Os dados apontam ainda quem entrevistados desejam presentear, (86,70%) pretendem presentear as mães (22,60%), a irmã (22,10%), a sogra (14,90%), a esposa (11,30%) a avó (7,70%), a tia (8,20%), a amiga (6,70%), a filha (5,60%), a cunhada (4,10%), a madrinha (3,60%), a nora (2,10%), a madrasta (2,10%), mãe do meu filho (2,10%), não sabe e (1,50%) vai presentear a namorada/noiva.



Quanto ao valor que pretendem gastar, (37,4%) disseram que têm intenção de gastar de R$ 101,00 a R$ 200,00 reais; (33%) de R$ 51,00 a R$ 100,00 reais; (18,1%) até R$ 50,00 reais e (11,5%) de R$ 201,00 a R$ 500,00 reais.

Os entrevistados também informaram os fatores que influenciam na escolha do presente, (70,1%) verificam promoções e descontos; (46,4%) o preço; (25,5%) o atendimento; (24,8%) a facilidade no pagamento; (9%) o valor do frete; (4,3%) não pretendem comprar.

A forma de pagamento a ser utilizada na hora de comprar os presentes para o Dia das Mãe, (41%) dos entrevistados informaram que pretendem pagar no dinheiro; (37,4%) no cartão de crédito parcelado; (27,2%) no cartão de débito; (22,6%) via pix; (8,2%) cartão de crédito à vista; (7,2%) parcelado no cartão da loja.

Este ano, os shoppings centers (37,4%) será o principal local escolhido para as compras dos presentes, seguido do comércio do centro (31,8%); mas tem aqueles que ainda não sabem onde vão comprar com (15,4%); a internet lojas virtuais ficou com (7,7%); o comércio do bairro (6,7%) e hiper/supermercado (1,0%).