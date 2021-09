Pesquisa CovacManaus 2 vai avaliar 3ª dose com vacina AstraZeneca

Manaus/AM - A pesquisa financiada pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), a CovacManaus2 vai iniciar o estudo que avaliará a resposta imune à aplicação de dose de reforço contra a Covid-19 com o imunizante da AstraZeneca.

Devem receber a terceira dose trabalhadores da educação e segurança pública de Manaus que completaram o esquema vacinal pelo estudo CovacManaus, realizado em março deste ano.

A pesquisa é conduzida pela médica infectologista da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) e pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Maria Paula Mourão, e pelo médico infectologista da FMT-HVD e especialista em saúde pública do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), Marcus Lacerda. O estudo conta com o apoio da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).