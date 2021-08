Perseguição a assaltantes termina em acidente com feridos em Manaus

Manaus/AM - Um motociclista e o ocupante de um carro ficaram feridos durante fuga e perseguição a um grupo de assaltantes na manhã de hoje (12), na entrada do Conjunto Petros, na Alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste. Os suspeitos causaram um acidente que envolveu quatro veículos e paralisou a avenida.

Os suspeitos estavam praticando arrastões no Conjunto Ouro Verde, mas foram interceptados pela polícia após denúncia das vítimas. Eles tentaram escapar acessando a contramão da avenida para entrar no Conjunto, mas colidiram com um motociclista e também com um micro-ônibus.

Houve um engavetamento de mais dois veículos e tiroteio com a polícia. O trio de assaltantes que estava no carro tentou fugir, mas foi ferido e precisou ser levado com o motociclista que também se machucou no acidente, para o Hospital João Lúcio.

Os outros dois assaltantes conseguiram escapar. Além dos feridos, o acidente causou muitos danos materiais, inclusive ao proprietário da moto que ficou destruída.