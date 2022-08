Permissionários de alimentos do Passo a Paço recebem capacitação da Visa Manaus

Foram feitas recomendações sobre o asseio das barracas, a importância da higienização constante das mãos por parte dos trabalhadores, cuidados para o manuseio e exposição dos alimentos, condições ideais de temperatura, o acondicionamento correto para diferentes tipos de alimentos, cuidados estruturais (como a atenção à fiação elétrica exposta), entre outros temas, todos buscando assegurar que a população de Manaus desfrute com pleno conforto e tranquilidade de todas as atrações oferecidas pelo festival.

O papel da vigilância municipal no festival, cujos fiscais inspecionarão as barracas e food trucks durante todos os dias do evento, também foi abordado pelos fiscais especialistas da Gerência de Vigilância de Alimentos (GEVAli) da Visa Manaus.

Manaus/AM - A Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus (Visa Manaus) realizou, nesta sexta-feira (19), uma capacitação especial para os permissionários de venda de alimentos e bebidas do festival #SouManaus Passo a Paço 2022, que acontece entre os dias 3 e 6 de setembro na capital amazonense. A ação educativa ocorreu no Centro de Arqueologia de Manaus (CAM), na avenida 7 de Setembro, Centro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.