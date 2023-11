Perícia do Amazonas ajuda na identificação das vítimas de acidente áereo no Acre

Manaus/AM – O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) do Amazonas tem auxiliado na identificação das vítimas do acidente aéreo ocorrido no Acre, no domingo (29). A colaboração visa agilizar o processo de identificação dos 12 corpos, que ficaram carbonizados com a queda e explosão do avião de pequeno porte.

A perícia do Amazonas atua na localização de familiares das vítimas de Eirunepé e Envira, que moram em Manaus. Os agentes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) irão coletar o material biológico, que será utilizado pela Polícia Científica do Acre na identificação dos corpos. Também estão sendo realizadas buscas de impressões digitais em prontuários civis para enviá-las às autoridades do Acre, a fim de acelerar o processo de reconhecimento das vítimas.

A diretora do DPTC, Margareth Vidal, explicou que os trabalhos estão sendo realizados de forma indireta, com o compartilhamento de informações.

“Nossa atuação, no momento, é colaborativa. Estamos trabalhando de forma indireta, fazendo a coleta de material de parentes que residem em Manaus, para auxiliar na liberação dos corpos que aguardam a identificação para liberação”, destacou.