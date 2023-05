‘A Pequena Sereia’ tem sessão de cinema adaptada para pessoas com autismo em Manaus

O filme ‘A Pequena Sereia’ conta a história de Ariel, que faz um acordo com uma bruxa do mar para trocar sua bela voz por pernas humanas. O clássico, traz aos cinemas, desta vez, uma sessão em live-action. A classificação é livre para todos os públicos.

A versão em live-action do clássico da Disney terá sessão exclusiva às 13h30, com algumas adaptações especiais, como som em um volume menor, temperatura mínima de 22°C, luzes acesas, portas abertas para permitir livre circulação e uma exibição sem propagandas ou trailers.

Manaus/AM - A exibição do filme “A Pequena Sereia” terá sessão adaptada e inclusiva à pessoas com autismo, neste sábado (27), no Cine Araújo, no Shopping Manaus ViaNorte, na Zona Norte.

