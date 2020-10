Peixeiro e mais: confira as 27 vagas ofertadas pelo Sine Manaus nesta sexta

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta nesta sexta-feira (23), 27 vagas de emprego, sendo quatro delas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD). Em virtude da pandemia, os postos do Sine Manaus ainda não estão realizando atendimento presencial, mas os candidatos interessados nas vagas devem enviar currículo para o e-mail: [email protected] No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta sexta-feira:

2 vagas – Enfermeiro - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino superior completo em enfermagem;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Experiência em assistencial relacionado às áreas de Urgência e Emergência ou Obstetrícia. Coren ativo.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Enfermeiro (PcD)”

10 vagas – Instalador de TV a Cabo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categorias “A/B” ou “B”, desejável carro ou moto própria. Disponibilidade de segunda-feira a sábado, escala aos domingos;

Atividades – instalação de TV a Cabo.

Enviar currículo com o assunto “Instalador de TV a Cabo”

6 vagas – Líder de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – disponibilidade de horário para jornada 12x36 e desejável graduação em áreas correlatas. Experiência consolidada com gestão de pessoas. Desejável experiência com extrusora, vivência com ferramentas de qualidade “PDCA”, “Masp” - Método de Análise e Solução de Problemas e “Ishikawa”.

Enviar currículo com o assunto “Líder de Produção”

1 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – manuseio de valores para liberação de trocos e recebimentos compras de delivery, atendimento de telefone, conferência de máquinas de cartão e caixa.

Enviar currículo com o assunto “Operador de Caixa”

1 vaga – Operador de Caixa - Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - manuseio de valores para liberação de trocos e recebimentos compras de delivery, atendimento de telefone, conferência de máquinas de cartão e caixa.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Operador de Caixa (PcD)”

1 vaga – Auxiliar de Compras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar cotação de preços, cálculo de frete e alinhar retorno com fornecedores.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Compras”

3 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela limpeza, corte e por tratar os peixes, limpeza do balcão de atendimento, montagem de embalagens, controle de validade dos produtos e atendimento ao público.

Enviar currículo com o assunto “Peixeiro”

1 vaga – Repositor de Mercadorias - Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por repor os produtos adquiridos pelos clientes no setor de frutas, verduras e legumes.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Repositor de Mercadorias (PcD)”

1 vaga – Mestre de Obra

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com fiscalização da obra, do início ao fim, coordenação de instalação de estruturas construtivas do canteiro de obras, demarcação da obra, edificação e acabamento. Orientar a equipe a trabalhar dentro do cronograma e prazos, disponibilidade de horário.

Enviar currículo com o assunto “Mestre de Obra”

1 vaga – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência com monitoria de frota e averiguação de escala.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar Operacional”

O Sine Manaus enfatiza que os currículos devem estar com os seguintes dados atualizados: número pessoal para contato, número secundário para contato ou recado e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Diariamente, a Prefeitura de Manaus divulga na ferramenta Stories, do Instagram, e em sua página do Facebook as vagas de emprego oferecidas no Sine Manaus. Interessado em uma das oportunidades deve validar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital, no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho. Para se concorrer às vagas, o candidato deve acessar o site www.acesso.gov.br, para fazer sua solicitação de cadastro.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da Carteira de Trabalho Digital, entrada no seguro-desemprego ou quaisquer outras dúvidas, são feitas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.