‘Pedala Tour’ acontece neste domingo na Ponta Negra, em Manaus

Manaus/AM - O “Pedala Tour” acontecerá, neste domingo (6), a partir das 6h, no calçadão da Ponta Negra, na avenida Coronel Teixeira, zona Oeste. Para dar início à programação, uma aula coletiva de alongamento será realizada antes do início do passeio. A largada acontece às 7h30.

O passeio ciclístico que vai percorrer um trajeto de 10 quilômetros, com o objetivo de promover saúde, turismo sustentável e qualidade de vida.

A ação é da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o Ministério da Cidadania, via Secretaria Especial de Esportes do Governo Federal.